Баку: армянские военнослужащие в штатском перебрасываются на территорию Азербайджана

Один из пунктов заявления, трехстороннего заявления, подписанного лидерами Азербайджана, Армении и России 9 ноября 2020 года, касается установления стабильного сообщения между Карабахским регионом Азербайджана и Арменией через Лачинский коридор, безопасность которого обеспечивают российские миротворцы, напоминает старший научный сотрудник Центра анализа международных отношений Васиф Гусейнов в статье для Eurasia Review.

Этот коридор должен был использоваться исключительно в невоенных целях, в соответствии с другим пунктом трехстороннего документа, который обязывает Армению вывести свои Вооруженные силы с территории Азербайджана. Согласно документу, одновременно с развертыванием миротворческого контингента России армянские войска должны были покинуть регион. То, что происходит после подписания указанного документа и установления режима прекращения огня, вызывает тревогу и может подорвать региональные и международные инициативы по установлению мира между Арменией и Азербайджаном.

Из разных источников поступают сообщения о попытках Армении перебросить свой вооруженный контингент в Карабахский регион, международно признанную часть Азербайджана, через Лачинский коридор при полном игнорировании как трехстороннего заявления, так и норм международного права. Об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в недавнем письме на имя генерального секретаря ООН.

”Согласно имеющейся у азербайджанской стороны достоверной информации, которая также подтверждается сообщениями независимых СМИ, военнослужащие вооруженных сил Армении в штатском перебрасываются на территорию Азербайджана через Лачинский коридор в гражданских грузовиках, в том числе вместе со строительными материалами - в попытке обойти проверки со стороны российского миротворческого контингента”, - говорится в письме.

Размещение вооруженных сил Армении на азербайджанских территориях подтверждается также тем фактом, что родители и родственники армянских солдат, которые выступают против несения службы на территории другого государства, публично протестуют против незаконной практики правительства Армении. ”Армянские военнослужащие и их родственники выступили с серьезными обвинениями в нарушениях прав человека, в частности они сообщили о пытках и бесчеловечном обращении в отношении личного состава, дислоцированного на территории Азербайджана”, - говорится в письме Байрамова генеральному секретарю ООН.

Размещение армянских вооруженных сил на территории Азербайджана - шаг, который нарушает шаткое равновесие, достигнутое трехсторонним заявлением, и служит призывом к будущим вооруженным столкновениям. Угроза усиливается внутренними конфликтами в Армении и попытками армии свергнуть действующее правительство. Поэтому диверсионные операции и провокации армянских вооруженных сил вызывают тревогу, и если им не противодействовать должным образом, они выйдут из-под контроля.

”Напомним, что именно переброска армянских призывников на территорию Азербайджана в конце ноября прошлого года в конечном счете привела к серьезной военной напряженности. Диверсионная группа в составе 62 армянских военнослужащих совершила серию нападений на азербайджанских военных и мирных жителей, в результате чего были раненые и жертвы. Группа была задержана в рамках антитеррористической операции”, - говорится в письме на имя генсека, опубликованном в качестве документа Генеральной Ассамблеи ООН и Совета Безопасности ООН.

Министр иностранных дел Азербайджана призывает Армению прекратить отправку своих военнослужащих на территорию Армении, чтобы избежать повторения подобных инцидентов в будущем. В письме также затрагивается правозащитный аспект размещения военнослужащих против их воли.

”Вынуждая своих военнослужащих вести военные действия на территории другого государства не в рамках законной национальной обороны и ставя под угрозу их безопасность, Армения нарушает свои обязательства, вытекающие из многочисленных документов, принятых региональными организациями, членом которых она является, таких как Совет Европы и Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе”, - говорится в письме.

Несомненно, в виду вышеописанных событий дополнительное бремя ответственности возлагается на миротворческий контингент России в регионе, который дислоцируется вдоль Лачинского коридора и контролирует передвижения между двумя сторонами. Правительство Азербайджана призвало российских миротворцев проявить бдительность в отношении неправомерного использования Лачинского коридора. Азербайджан считает, что Россия как гарант прекращения огня, достигнутого в рамках трехстороннего заявления, и международное сообщество должны принять все меры, чтобы убедить Армению прекратить дестабилизирующие действия и заявления и соблюдать положения трехстороннего соглашения.