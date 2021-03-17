В Кочубеевском округе Ставрополья определятся с объектами для благоустройства

В Ставропольском крае 26 апреля стартует голосование по выбору объектов благоустройства на 2022 год.

Проголосовать жители ряда территорий региона смогут на онлайн-платформе. Голосование продлится до 30 мая.

Жителям Кочубеевского муниципального округа будет представлено три общественные территории: экологический парк в административном центре округа, селе Кочубеевском, благоустройство парка в селе Казьминском, а также парковая зона в селе Балахоновском.