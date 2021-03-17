В Нальчике стартует масштабный ремонт дорог

В Нальчике в течение года будет отремонтировано 14 дорожных объектов в курортной и других зонах города.

"В Нальчике будут проведены работы в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" на 14 объектах. Всего 13,82 километра", - информирует пресс-служба мэрии.

Сообщается, что стоимость реализации проекта составит около 480 млн рублей. Также стало известно, что на сегодняшний день уже заключены контракты по ремонту семи объектов, по остальным объектам объявлены торги, передает ТАСС.