Роскомнадзор сможет получать точные данные об общении россиян по мобильникам

Роскомнадзор получит возможность запрашивать у операторов связи сведения об абонентах и звонках, включая кто кому звонил или посылал сообщения. Такой проект постановления правительства размещен на портале проектов нормативных актов.

В пояснительной записке уточняется, что цель документа - остановить распространение "серых" sim-карт, которые оформляются на юрлиц и индивидуальных предпринимателей, а затем их бесплатно раздают в местах массового скопления людей.

"В связи с тем, что услуги связи оказываются без фактического заключения договора, пользователи таких модулей могут, в том числе, безнаказанно совершать звонки о ложном минировании", - цитирует документ РИА Новости.

В результате РКН сможет получить доступ к фамилии-имени-отчеству абонента, его месту жительства, дате рождения, для физлиц - к данным документа, удостоверяющего личность, а для юрлиц и ИП - к наименованию организации и информации о ее государственной регистрации. Кроме того, ведомство узнает абонентский номер, используемое устройство, дату заключения, изменения или расторжения договора об оказании услуг связи.

Помимо этого, операторы будут обязаны раскрывать сведения о дате и времени предоставления услуг связи, о видах совершенных абонентом соединений, о передаче голосовой информации и так далее, включая номера, на которые передается информация.

В Минцифры заверили, что тайна связи нарушена не будет. "Содержимое сообщений, звонков абонентов операторы не будут предоставлять Роскомнадзору", - уточнили в министерстве.