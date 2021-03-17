В России пересчитают все источники питьевой воды

В России будет создан реестр источников питьевой воды, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко.

"Вы знаете, что у нас есть большие запасы чистой воды, питьевой воды в Российской Федерации. Но кто-нибудь из вас знает, сколько конкретно у нас запасов чистой питьевой воды? Никто не знает. И мы не знаем", - сказала она на пленарной сессии Международного форума-выставки "Чистая страна".

Проблема учета источников в том, пояснила Абрамченко, что одни ведомства отвечают за питьевые источники водоснабжения, другие застраивают охранные зоны вокруг источников и отвечают за развитие застроенных территорий. Создание единого реестра позволит повысить эффективность защиты источников питьевой воды. "Мы должны понимать, как охранять эти источники питьевого водоснабжения, и должны планировать застройку наших территорий с учетом необходимости охраны источников питьевого водоснабжения", - подчеркнула вице-премьер.

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