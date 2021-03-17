Ставропольские мошенники ответят в суде за крупные махинации

В Ставропольском крае пятеро членов телефонных мошенников пойдут под суд, сообщает пресс-служба МВД по региону.

По данным следствия, преступники через звонки выманивали у потерпевших средства с их банковских счетов. Мошенникам удалось обмануть 72-летнего пенсионера из Кисловодска и жительницу Екатеринбурга. Сумма ущерба в общей сложности составила около 2,8 млн рублей.

В ходе обыска было изъято более 50 банковских карт, 12 сотовых телефонов, свыше 70 сим-карт, документы, компьютерную технику, блокноты с записями и другие вещественные доказательства.

Для рассмотрения по существу уголовное дело было направлено в суд.