Удар тока убил ребенка на Кубани

В селе Екатериновка Краснодарского края погиб двухлетний ребенок в результате несчастного случая.

Было установлено, что мальчик перед сном случайно разлил кисель на розетку удлинителя. Малыш едва дотронулся пальцем до розовой лужи, как получил мощный электрический разряд.

Родители срочно доставили сына в больницу, однако врачам не удалось его спасти. Была назначена судебно-медицинская экспертиза, сообщает "Комсомольская правда".

Стоит добавить, что по данному инциденту началась проверка, материалы направлены в следственный комитет.