"Мамисон" в Северной Осетии представят в едином архитектурном облике

Руководство Северной Осетии подтвердило проект создания единого архитектурного облика и сохранения окружающего природного ландшафта на строящемся курорте "Мамисон". Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

"Члены республиканского кабмина одобрили методические рекомендации для создания единого архитектурного облика и сохранения окружающего природного ландшафта на территориях, прилегающих к строящемуся всесезонному туристско-рекреационному комплексу "Мамисон", - говорится в сообщении.

Всесезонный горнолыжный курорт "Мамисон" является одним из самых масштабных проектов в истории республики. Цель разработки единого облика - формирование гармоничной застройки, а также учет особенностей традиционной архитектуры.