Закладчик наркотиков приговорен к 10 годам "строгача" в Дагестане

Кировский районный суд Махачкалы признал жителя Дербента виновным в преступлении по статье 228.1 УК РФ - "Покушение на незаконный сбыт наркотического средства в крупном размере, совершенное группой лиц", такое сообщение опубликовано на сайте прокуратуры Дагестана.

В судебном заседании было установлено, что примерно в мае прошлого года мужчина, стремясь извлечь материальную выгоду, посредством мобильной связи вступил в сговор с неустановленным лицом на незаконный сбыт наркотика и согласился выступить его закладчиком. В дальнейшем он устраивал "закладки" в различных местах Махачкалы для последующего сбыта.

"С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - отметили в прокуратуре.