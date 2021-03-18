У донских аграриев будет собственный агробиотехнопарк

В скором времени в Ростовской области заработает площадка для исследований и разработок в области агропромышленного комплекса (АПК), сообщает пресс-служба Донского государственного технического университета (ДГТУ).

Агробиотехнопарк будет построен в поселке Рассвет, его специалисты будут отрабатывать технологии сокращения углеродного следа при использовании перспективных сельхозмашин и технологии зеленой рекультивации, самые эффективные разработки ученых возьмут на вооружение сельскохозяйственные и перерабатывающие предприятия региона, передает "АиФ-Ростов".

Агробиотехнопарк поможет и развитию сельских территорий региона: он позволит повысить уровень качества жизни в них и создать там новые рабочие места. Уже решаются правовые и финансовые вопросы его дальнейшей работы, говорится в сообщении.