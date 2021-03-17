К осени жители Кубани получат десятки зеленых зон

В Краснодарском крае начали благоустройство зеленых зон по нацпроекту "Жилье и городская среда", сообщили в пресс-службе администрации региона.

"В этом году работы по благоустройству территорий запланированы в 61 населенном пункте Краснодарского края. Итоги мы с вами сможем увидеть уже осенью. Основной объем мероприятий планируется завершить к 1 сентября. В ноябре специалисты высадят дополнительные деревья и кустарники", - рассказал замглавы региона Александр Трембицкий, передает "АиФ-Юг".

Еще в январе 2021 года участники проекта заключили соглашения о предоставлении субсидии из краевого бюджета на три года, что позволило заключить контракты на выполнение работ по 56 объектам из 80. Благоустройство началось в 35 зеленых зонах, среди которых территории в Сочи, Новороссийске, Курганинском, Ейском, Тбилисском и других районах края, поведал вице-губернатор.

Благодаря нацпроекту, крупные парки уже благоустроены в станице Динской, в Армавире, Славянске-на-Кубани, Апшеронске и других населенных пунктах, в Краснодаре появились скверы Садовый и Дмитриевский, бульвар Школьный, а в этом году в краевом центре появится новое зеленое пространство - сад Сосновый в поселке Березовом, добавил Трембицкий.