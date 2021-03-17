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Экологи очистили береговую линию городского озера в Ессентуках

Экологи очистили береговую линию городского озера в Ессентуках

В Ессентуках экологи начали работы по очищению территории городского озера. Об этом сообщили в Управлении по информполитике правительства Ставропольского края.

На данный момент специалисты очистили около 100 метров береговой линии и сухого откоса дамбы. Был собран наносной мусор, проведена сезонная обрезка сухостоя.

Также экологи провели обрезку церцисов, или листопадных багряников. Это декоративные деревья с яркими цветами, которые при правильном уходе живут до 70 лет. Всего на ессентукском озере растет около 70 церцисов.

С наступлением весны группа экологов будет работать здесь регулярно, передает "Ставропольская правда".

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Вестник Кавказа

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