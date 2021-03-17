Псаки: администрация Байдена будет прямолинейна с Россией

Администрация американского президента Джо Байдена планирует действовать прямолинейно в отношениях с РФ, признавая при этом существование и сфер, где Москва и Вашингтон могут сотрудничать. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ответ на просьбу прокомментировать приглашение в Москву для консультаций посла РФ Анатолия Антонова.

"Наша администрация будет по-другому подходить к отношениям с Россией, нежели предыдущая администрация. Мы будем прямолинейны, и мы будем прямо действовать в тех сферах, где есть вопросы, вызывающие у нас обеспокоенность", - цитирует ее ТАСС.

Псаки подчеркнула, что президент Джо Байден не намерен отказываться от затрагивания острых вопросов, причем ни в своих прямых контактах с российскими коллегами, ни в публичных выступлениях. Однако, обратила внимание она, Москва и Вашингтон все же нашли способы сотрудничать в сферах, где у сторон есть общий интерес, в том числе - при продлении нового ДСНВ.

Таким образом, заключила пресс-секретарь Белого дома, есть ряд сфер, где Россия и США могут "работать вместе", и в Вашингтоне надеются, что такие возможности существуют.