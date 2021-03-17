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Захарова о приглашении Антонова на консультации в Москву: такого я не припомню

Захарова о приглашении Антонова на консультации в Москву: такого я не припомню

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова оценила как беспрецедентное приглашение посла РФ в США Анатолия Антонова на консультации в Москву.

"В силу того, что и так атмосфера достаточно эмоционально заряженная, я просто скажу, что такого я не припомню", - сказала она сегодня вечером в эфире телеканала "Россия-1".

Некоторое время назад на сайте МИД был опубликован комментарий Захаровой, в котором сообщается, что Антонов приглашен в Москву для консультаций, на которых планируется определить пути дальнейшего двустороннего взаимодействия.

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Вестник Кавказа

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