Участники драки на турнире по дзюдо в Дагестане оштрафованы

Полиция Дагестана выписала семь административных протоколов участникам массовой потасовки на чемпионате СКФО по дзюдо, который прошел в феврале в Каспийске, сообщает пресс-служба ведомства.

"Полиция завершила проверку, по итогам которой семь участников драки оштрафованы - на них составлены административные протоколы", - говорится в сообщении.

Напомним, что во время спортивного первенства по дзюдо в Каспийске началась драка с участием зрителей. Отмечается, что инициатора потасовки дисквалифицируют.