В результате ДТП в Ингушетии пострадали три человека

В Ингушетии три человека получили травмы в результате автоаварии, информирует пресс-служба МЧС региона.

ДТП произошло в Назрановском районе по автодороге "Экажево-Сурхахи". Спасателями было установлено, что столкнулись автомобили ВАЗ-21115 и Hyundai Solaris.

Пострадавшие с травмами различной степени тяжести госпитализированы в региональную больницу. Отмечается, что несовершеннолетних среди участников ДТП нет.

Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.