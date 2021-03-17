Источники: Пашинян пообещал Ильхаму Алиеву снести памятник Нжде в Ходжавенде

Армянский премьер-министр Никол Пашинян через своего экс-пресс-секретаря Владимира Карапетяна договорился с руководством Азербайджана о сносе памятника пособнику нацистов Гарегину Нжде, установленного в азербайджанском городе Ходжавенд сторонниками армянского ультранационализма. Об этом сообщают армянские Telegram-каналы.

По их данным, которые пока не получили подтверждения или опровержения, такое указание Пашинян дал армянскому политику, играющему роль "президента" фейкового режима, созданного Ереваном на азербайджанских территориях, Араику Арутюняну.

Источники уточняют, что, узнав об этом решении, несколько человек из окружения Пашиняна предположили, что оно может спровоцировать серьезные последствия, на что премьер ответил, что отношения с президентом АР Ильхамом Алиевым сейчас более важны, чем мнение общественности.