Пять лет мигрантской сделке между ЕС и Турцией. Что изменилось?

Прошло пять лет с тех пор, как Европейский Союз и Турция подписали соглашение о снижении числа мигрантов, прибывающих в Европу, беженцев стало меньше, но у обеих сторон есть жалобы. В рамках соглашения, подписанного 18 марта 2016 года, Турция предприняла шаги по пресечению потока потенциальных беженцев в Болгарию и на греческие острова в обмен на крупномасштабную финансовую помощь ЕС. Теперь Турция призывает к пересмотру соглашения. France24 перечисляет шесть фактов, которые нужно знать о мигрантском соглашении.

Каковы условия сделки?

Во время миграционного кризиса 2015 года Европа испугалась, что не сможет принять 1,2 миллиона человек, многие из которых спасались бегством от войны в Сирии. Многие пытались перебраться на ненадежных надувных плотах из Турции на греческие острова, чтобы оказаться на территории ЕС, и вскоре заполнили импровизированные лагеря до отказа. В соответствии с соглашением, европейцы обязались начать ”переселение” сирийцев, оставшихся в лагерях беженцев в Турции, и произвести две выплаты по 3 млрд евро каждая, чтобы помочь Турции в приеме мигрантов. Ожидалось, что ЕС ускорит переговоры о безвизовом режиме для турецких граждан и о возможном членстве в блоке, а также расширит свой таможенный союз.

Сколько денег было выплачено?

По данным Европейской комиссии, 4,1 млрд евро ($4,8 млрд) переведено в Турцию, а оставшиеся два миллиарда были передано по контрактам на проекты по поддержке беженцев. План состоит в том, чтобы продолжать поддерживать основные потребности в области здравоохранения и образования для беженцев, находящихся в Турции до 2022 или 2023 года. В 2020 году было выделено дополнительно 535 миллионов евро. Но Анкара оспаривает данные ЕС, утверждая, что на сирийцев было потрачено всего 3,6 млрд евро. Кроме того, по словам Турции, на территории страны размещено 3,7 млн беженцев.

Договоренности сработали

С момента подписания соглашения количество мигрантов и беженцев, прибывающих в Грецию, резко упало. В 2015 году, в разгар кризиса, Эгейское море пересекло 856 тыс. человек. В следующем году эта цифра упала до 173 тыс., а в 2017 - всего 30 тысяч. К 2020 году из-за пандемии коронавируса число прибывших составило всего 10 тыс. человек. Как заявил глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель, сделка ”привела к значительному сокращению человеческих жертв, незаконных прибытий и улучшила положение беженцев и мигрантов в Турции”. С 2016 года Анкара приняла обратно 2140 мигрантов, которые пытались перебраться в Грецию, а страны ЕС переселили 28 621 сирийских беженцев из турецких лагерей.

Беспокойство Европы

Брюссель обвиняет Турцию в том, что она делает недостаточно для облегчения возвращения мигрантов из Греции. ”С началом пандемии обе стороны прекратили процесс. Но ЕС возобновил переселение в августе прошлого года, - заявила недавно комиссар ЕС по внутренним делам Илва Йоханссон. - Таким образом, с прошлого года мы переселили от 2500 до 3000 беженцев в Европу из Турции в соответствии с европейское-турецким соглашением. Но Турция не возобновила возвращение с греческих островов”.

Чего хочет Турция

Фарук Каймакчи, заместитель министра иностранных дел Турции по делам ЕС, считает, что ситуация сложилась несправедливая. ”Мы не принимаем мигрантов обратно, потому что ЕС не выполняет условия сделки от 18 марта”, - сказал он в интервью AFP. По его словам, необходимо, чтобы Брюссель сотрудничал с Турцией на севере Сирии с целью предоставления беженцам возможности вернуться на свою истерзанную войной родину. Учитывая полмиллиона вновь прибывших в Турцию, помощь ЕС должна быть увеличена.

Пришло время пересмотреть условия?

Европейские дипломаты не считают целесообразной идею пересмотра соглашения, опасаясь, что переговоры будут затянуты, а Турция начнет использовать беженцев в качестве рычага воздействия. Но президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган хочет добиться прогресса и стремится к новым переговорам о безвизовом режиме для турок и о таможенном союзе ЕС.

Страны-члены ЕС обсудят отношения с Турцией на своем следующем саммите 25 и 26 марта. Пока заявление от 2016 года остается в силе.