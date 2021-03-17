Глава Общественной палаты Ингушетии покинул свой пост
Члены Общественной палаты Ингушетии сегодня на внеочередном заседании приняли досрочную отставку руководителя ОП Мовлат-Гирея Дзагиева, рассказали в пресс-службе структуры.
По словам сотрудника ведомства, отставка Дзагиева по собственному желанию стала основным вопросом заседания, передает "Интерфакс".
Он добавил, что, так как срок полномочий действующего состава ОП завершается уже в июле, исполнять обязанности председателя до избрания нового состава палаты возложено на заместителя ее главы Ибрагима Картоева.
Вестник Кавказа
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