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Глава Общественной палаты Ингушетии покинул свой пост

Глава Общественной палаты Ингушетии покинул свой пост

Члены Общественной палаты Ингушетии сегодня на внеочередном заседании приняли досрочную отставку руководителя ОП Мовлат-Гирея Дзагиева, рассказали в пресс-службе структуры.

По словам сотрудника ведомства, отставка Дзагиева по собственному желанию стала основным вопросом заседания, передает "Интерфакс".

Он добавил, что, так как срок полномочий действующего состава ОП завершается уже в июле, исполнять обязанности председателя до избрания нового состава палаты возложено на заместителя ее главы Ибрагима Картоева.

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Вестник Кавказа

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