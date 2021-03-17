В Чечне создаются новые рабочие места

Руководство Чечни планирует до 2024 года создать в регионе более 63 тыс рабочих мест, сообщил председатель правительства региона Муслим Хучиев.

По его словам, внимание будет уделено и снижению неформальной занятости в республике. "Также одним из важных пунктов плана является информирование зарегистрированных безработных жителей республики о наличии вакансий в трудодефицитных субъектах РФ", - цитирует ТАСС.

Хучиев пояснил, что в рамках программы предполагается строительство объектов инфраструктуры ОЭЗ "Грозный", а также микрофинансовая поддержка субъектов МСП, предоставление субсидий на развитие агропромышленного комплекса, приобретение транспортных средств и строительство объектов социальной сферы.