В Дагестане обнаружено более 40 тушек краснокнижных пеликанов

В устье канала Старый Бахтемир в Кизлярском районе найдены мертвыми около 40 пеликанов, занесенных в Красную книгу. Об этом сообщил руководитель Каспийского природоохранного центра Заур Гапизов.

По его словам, береговой патруль центра нашел за сутки более 40 тел кудрявых пеликанов. Эксперты собрали биоматериалы и доставили их в лабораторию для исследования.

Ранее сообщалось, что активисты центра обнаружили большое количество мертвых тюленей на побережье Каспийского моря, а также туши диких уток, лебедей, лысух, нырков и бакланов на Аграханском заливе и заливе "Муравейник", сообщает НТВ.