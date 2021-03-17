Мясников рассказал, как уберечься от весеннего ОРЗ

Российский врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, как избежать ОРЗ весной. Соответствующий пост он опубликовал в Instagram.

Медик пояснил, что именно весной обычно происходит всплеск ОРЗ: дело в том, что увеличивающий световой день побуждает нас чаще общаться и менять одежду на более легкую - но весеннее тепло зачастую обманчиво.

"Если бы мы все были закаленные и подвижные. Но мы выходим из долгой зимы с лишним весом, гиподинамией и прочим, что традиционно ведет к весеннему всплеску ОРЗ", - отметил он.

Мясников призвал не забывать об этой угрозе, не нарушать социальную дистанцию, а также капать в нос интерферон-гамма.

Врач добавил, что в возглавляемой им больнице в Москве продолжаются клинические испытания этого препарата, показывающие, что он дает положительный профилактический эффект.