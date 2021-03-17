Очередные переговоры между оппозицией и "Грузинской мечтой" не принесли результатов

Переговоры между правящей партией "Грузинская мечта" и оппозицией для выхода страны из политического кризиса продолжатся завтра.

Встреча состоялась при посредничестве личного представителя президента Евросовета Кристиана Даниэльссона.

По словам лидера партии "Европейская Грузия Гиги Бокерия, переговоры были тяжелыми и сложными, однако результатов никаких нет. "Как только будет достигнуто соглашение, общество об этом узнает", - сказал он.

Член партии "Гирчи " Зураб Джапаридзе отметил, что четверг будет "решающим днем". По его словам, тональность заявлений "Грузинской мечты" отличается от той, которую оппозиция слышит на публичных заявлениях.

Один из руководителей партии "Лело для Грузии" Бадри Джапаридзе подчеркнул, что стороны должны согласовать все вопросы до единого, чтобы итоговое соглашение было достигнуто.

"Процесс переговоров очень сложный и требует компромиссов. Завтра мы продолжим этот процесс. Мы говорим о пакете соглашений, однако я не могу разглашать детали. Разговор очень сложный, исходя из сложности вопросов, и мы работаем над согласованием всех вопросов. Без этого соглашения не будет", – приводит слова Джапаридзе "Спутник-Грузия".

Член парламентской партии "Граждане" Алеко Элисашвили, в свою очередь, отметил прогресс в процессе согласования вопросов.

"Мы продвинулись вперед, работаем над деталями, у нас есть продвижение. Завтра мы продолжим встречу. По тем вопросам, над которыми мы работали, позиции сторон сблизились", – сказал он.

В "Грузинской мечте" также прокомментировали итоги очередного дня переговоров. По словам председателя партии Ираклия Кобахидзе, переговоры с оппозицией были хорошими. Мы рассмотрели ряд вопросов, и наши позиции сблизились. Я надеюсь, переговоры продолжатся и завершатся успешно. Мы настроены конструктивно", – сказал Кобахидзе.