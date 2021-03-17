Захарова: российский посол в США "приглашен" в Москву на консультации

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов приглашен в Москву на консультации, на которых планируется проанализировать дальнейшие шаги в отношениях с США. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.

Она напомнила, что администрация Джо Байдена на сегодня находится у власти уже почти два месяца, приближается символический рубеж в сто дней, так что сейчас время оценить, что у команды главы государства получается, а с чем возникают сложности.

"Для нас же главное - определить, какими могут быть пути выправления пребывающих в тяжелом состоянии российско-американских связей, заведенных Вашингтоном в последние годы по сути дела в тупик", - подчеркнула дипломат.

По словам Захаровой, Россия заинтересована в том, чтобы избежать окончательной деградации двусторонних отношений, если Америка поймет, какие риски связаны с этим.

"Об этом и пойдет речь в ходе консультаций МИД России и других профильных ведомств с послом России в Вашингтоне", - заключила официальный представитель министерства.