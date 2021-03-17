Районная больница пылала в Узбекистане

Пожар произошел в районной больнице в Андижанской области, такое сообщение распространила пресс-служба МЧС Узбекистана.

Возгорание в здании медицинского учреждения началось в 18.42 по местному времени, оно было ликвидировано в 19.15.

"Находившиеся в здании 20 пациентов были эвакуированы. Пострадавших и жертв нет", - цитирует сообщение Sputnik Узбекистан.

Огонь повредил конструкции крыши и помещение на площади 100 кв м. Причина ЧП устанавливается.