СМИ: суд запретил Пашиняну увольнять Гаспаряна

Судья по делу отправленного в отставку главы Генштаба ВС Армении Оника Гаспаряна удовлетворил ходатайство об обеспечении иска, а именно применил временное удовлетворение требования истца и запретил назначать нового руководителя ГШ. Об этом пишет Telegram-канал Mediaport.

Соответственно, Гаспарян продолжает являться начальником Генерального штаба до вынесения окончательного решения по иску.

Решение судьи уже передано в службу принудительного исполнения, на данный момент оно доступно в ее внутренней электронной системе.

Адвокат Гаспаряна Артур Ованнисян рассказал News.am, что пока не получил решение суда, но осведомлен, что суд удовлетворил поданное им ранее ходатайство. Сам судебный акт защитнику предоставят лишь утром.