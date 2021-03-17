В Северной Осетии муфтием переизбран Хаджимурат Гацалов

Муфтием Северной Осетии единогласным решением переизбрали Хаджимурата Гацалова. Голосование состоялось на съезде мусульман республики в среду, написал на своей странице в Instagram Вячеслав Битаров.

"Сегодня встретился с муфтиями регионов СКФО и Калмыкии. Гости прибыли в Северную Осетию на съезд мусульман Республики Северная Осетия-Алания. На нем был избран духовный лидер мусульман республики - единогласным решением переизбран муфтий Хаджимурат Гацалов", - написал Битаров.

Выборы муфтия республики проходят один раз в пять лет. Его кандидатура была поддержана практически единогласно. Лишь два участника воздержались от голосования.