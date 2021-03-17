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Пять передвижных медпунктов получит Карачаево-Черкесия до конца года

Пять передвижных медпунктов получит Карачаево-Черкесия до конца года

Особые автомобили, предназначенные для выездных медицинских осмотров, профилактических, диагностических и лечебных мероприятий, получит Карачаево-Черкесия в рамках национального проекта "Здравоохранение", об этом рассказали в Минздраве региона.

"В передвижном медицинском пункте можно будет пройти профилактические осмотры и диспансеризацию, сделать флюорографию, маммографию ЭКГ, сдать анализы и диагностировать заболевание на современном оборудовании", - цитирует представителя ведомства "Интерфакс".

Чиновник добавил, что на 2021 год запланирована поставка пяти мобильных комплексов для подведомственных учреждений министерства, для чего из федерального бюджета выделено свыше 60 млн рублей.

Представитель ведомства указал, что такие мобильные комплексы увеличат доступность медуслуг для жителей отдаленных населенных пунктах, где нет стационарных медучреждений.

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