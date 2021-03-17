Сбытчики фальшивых денег пойманы в Грузии

Три человека задержаны по подозрению в реализации фальшивых денег в Грузии, такое сообщение распространила Служба госбезопасности страны.

Как выяснило следствие, в разное время один из обвиняемых сбыл 14 поддельных купюр по 100 лари человеку, сотрудничающему со следствием.

Еще одну партию - на две тысячи фальшивых банкнот - мужчина реализовал с двумя сообщниками сегодня, пишет Sputnik Грузия.

Ведется следствие по статье УК Грузии "Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг", санкция по ней - лишение свободы на срок от четырех до семи лет.