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Сбытчики фальшивых денег пойманы в Грузии

Сбытчики фальшивых денег пойманы в Грузии

Три человека задержаны по подозрению в реализации фальшивых денег в Грузии, такое сообщение распространила Служба госбезопасности страны.

Как выяснило следствие, в разное время один из обвиняемых сбыл 14 поддельных купюр по 100 лари человеку, сотрудничающему со следствием.

Еще одну партию - на две тысячи фальшивых банкнот - мужчина реализовал с двумя сообщниками сегодня, пишет Sputnik Грузия.

Ведется следствие по статье УК Грузии "Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг", санкция по ней - лишение свободы на срок от четырех до семи лет.

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Вестник Кавказа

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