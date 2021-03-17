У КБР будут свои миротворцы - СМИ

На базе войск армии России, дислоцированных в Кабардино-Балкарии (КБР), началось формирование миротворческого подразделения.

"Инженеры 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) приступили к формированию миротворческого подразделения в Кабардино-Балкарии", - пишет газета "Красная звезда".

"Военнослужащие научатся обезвреживать неразорвавшиеся мины и фугасы, прокладывать дороги в труднопроходимых участках местности и обеспечивать доставку пострадавшему населению гуманитарного груза", - говорится в статье, передает "Это Кавказ".

Также военных инженеров обучат восстанавлению дорожного движения, электро-, водо- и теплоснабжения социальных объектов и жилых домов.

Ожидается, что новое формирование получит около 20 единиц спецтехники, а процесс создания подразделения завершится до конца марта, после чего инженеры пройдут спецподготовку, - уточняется в материале.