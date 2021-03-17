Перевод второй по значимости книги для мусульман вышел в свет в России
Перевод сборника хадисов "Сахих аль-Бухари" в версии мусульманского богослова Умара Зияуддина ад-Дагестани издан в Татарстане. Об этом сообщает пресс-служба Духовного управления мусульман Татарстана.
В духовном ведомстве республики отметили, что выпуск издания стал результатом совместных усилий шариатских специалистов ДУМ Татарстана и муфтията Дагестана. Работа была переведена и издана в Татарстане, а рецензирована в Дагестане.
Как уточнили в духовном управлении, "Сахих аль-Бухари" является второй по значимости после Корана книгой для мусульман и одним из основных суннитских сборников хадисов.
Презентация перевода состоится 27 марта в Махачкале в "Доме дружбы". Участниками данного мероприятия станут муфтий Дагестана шейх Ахмад Афанди, муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин и представители авторского коллектива издания.
Вестник Кавказа
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