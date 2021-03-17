Ультрамодные брюки подвели грабителя в Казахстане (ВИДЕО)

Грабитель был найден благодаря особому фасону брюк в Павлодаре, сообщается на сайте Polisia.kz.

В полицию позвонил мужчина и рассказал, что во дворе дома по улице Машхур Жусупа на него напал неизвестный злоумышленник и отнял сотовый телефон. На месте преступления полицейские сразу же просмотрели запись с камеры видеонаблюдения у подъезда.

"Отчетливо потерпевший запомнил широкие лампасы на спортивных брюках подозреваемого", - поведал начальник Управления полиции города Павлодара Данияр Бек.

Ориентировки на грабителя были розданы всем постам, поиски велись в близлежащих дворах, домах и подъездах. В результате в подъезде дома был задержан подозреваемый.

"Полицейские заметили, что у одного из парней брюки одеты наизнанку. Попросив приспустить штаны увидели, что на спортивные брюки с лампасами, он надел вторые брюки", - рассказал Бек.

Отнятый мобильный телефон преступник успел сдать в ломбард.

Идет досудебное расследование по ст.191 УК РК.