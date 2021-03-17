Еще одна авиакомпания возобновит полеты в Грузию

Латвийская авиакомпания AirBaltic возобновит рейсы по направлению Рига-Тбилиси-Рига с 28 марта, сообщает Объединение аэропортов Грузии.

Полеты первоначально будут выполняться два раза в неделю.

По информации объединения, рейсы увеличат с мая и полеты будут выполнятся по понедельникам, четвергам, пятницам и субботам.

Ранее глава министерства экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава отметила, что в Грузию разными авиакомпаниями выполняется 70 полетов в неделю, а к лету их количество увеличится до 200.