ВОЗ рекомендует не отказываться от вакцины АstraZeneca

Всемирная организация здравоохранения дала рекомендацию продолжить вакцинацию от COVID-19 препаратом от AstraZeneca, соответствующее заявление она распространила сегодня.

"В настоящий момент ВОЗ считает, что польза от вакцины AstraZeneca перевешивает риски, и она рекомендует продолжить вакцинацию", - цитирует его ТАСС.

Уточняется, что Комитет ВОЗ по безопасности вакцин тщательно изучает информацию о безопасности препарата AstraZeneca, в том числе и предоставляемую Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА); о результатах, заверили в ВОЗ, общественность будет проинформирована немедленно.

В организации уточнили, что осознают, что ряд стран ЕС приостановил вакцинацию препаратом AstraZeneca после сообщений о "редких расстройствах свертываемости крови" у привитых, однако тромбоэмболические осложнения, напомнили в ВОЗ, происходят часто: венозная тромбоэмболия занимает третье место в мире среди сердечно-сосудистых заболеваний. В целом, добавили в организации, сообщения о возможных отрицательных побочных эффектах являются "рутинной" практикой", и далеко не всегда эти последствия связаны с самой вакцинацией.