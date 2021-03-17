Убийцу, которого искали 19 лет, задержали в Ингушетии

Полиция Ингушетии задержала мужчину, подозреваемого в двойном убийстве 19-летней давности, сообщает пресс-служба СУ СКР по республике.

27 августа 2002 года в селе Пседах преступник убил двух местных жителей - отца и сына. Предварительное следствие по этому делу было приостановлено за розыском подозреваемого.

В ходе следствия было установлено, что мужчина под другими данными длительное время находился в одном из регионов России.

По прибытии в Ингушетию правоохранители задержали подозреваемого.

Убийце предъявлено обвинение по пункту "а" части 2 статьи 105 ("убийство двух или более лиц") и части 1 статьи 222 УК РФ ("незаконное хранение или ношение оружия").