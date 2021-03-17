Вице-премьеры России и Армении провели рабочую встречу в Москве

Заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук провел в Москве рабочую встречу с вице-премьером Армении Мгером Григоряном, такое сообщение опубликовано на сайте российского кабмина.

"Стороны обсудили актуальные вопросы российско-армянского торгово-экономического сотрудничества", - говорится в нем.

Кроме того, уточнили в ведомстве, участники встречи коснулись некоторых аспектов совместной работы в рамках ЕАЭС.