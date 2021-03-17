Главная » Новости

Грузинский политик обвиняется в насилии над женщиной

Грузинский политик обвиняется в насилии над женщиной

В Тбилиси задержали оппозиционера Гоги Цулая, которого обвиняют в насилии над женщиной, сообщает пресс-служба МВД Грузии.

Было установлено, что 58-летний политик из Кутаиси оказал физическое насилие над 42-летней знакомой в съемной квартире в Тбилиси.

В ходе данного инцидента было возбуждено уголовное дело возбуждено по статье "насилие". Цулая грозит штраф, общественно-бытовые работы от 120 до 180 часов или домашний арест от шести до 12 месяцев.

1280 просмотров





Вестник Кавказа

в Instagram

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!