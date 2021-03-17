Грузинский политик обвиняется в насилии над женщиной

В Тбилиси задержали оппозиционера Гоги Цулая, которого обвиняют в насилии над женщиной, сообщает пресс-служба МВД Грузии.

Было установлено, что 58-летний политик из Кутаиси оказал физическое насилие над 42-летней знакомой в съемной квартире в Тбилиси.

В ходе данного инцидента было возбуждено уголовное дело возбуждено по статье "насилие". Цулая грозит штраф, общественно-бытовые работы от 120 до 180 часов или домашний арест от шести до 12 месяцев.