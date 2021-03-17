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Дагестан и Тульская область намерены развивать туризм вместе

Дагестан и Тульская область намерены развивать туризм вместе

Тульская область и Дагестан достигли соглашения о сотрудничестве в туристской сфере, сообщает пресс-служба тульского правительства.

По словам председателя комитета Тульской области по развитию туризма Ларисы Соломатиной, соглашение поспособствует установлению прямых отношений между Тулой и Махачкалой для развития туризма в обоих регионах.

Стоит добавить, что соглашение подписано в ходе 27-й Международной выставки туризма MITT-2021 в Москве, сообщает "Интерфакс".

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