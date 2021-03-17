США отказались торговать оружием с Россией

Госдепартамент США изменил свой режим экспортного контроля ITAR, внеся Россию в число стран, на которые распространяется запрет экспорта и импорта вооружений и которым нельзя предоставлять услуги оборонного назначения. Соответствующее уведомление американское ведомство опубликовало в сборнике официальных документов американского правительства - Федеральном реестре.

"Госдепартамент вносит поправки в ITAR, чтобы включить Россию в список стран, в отношении которых политика Соединенных Штатов заключается в отказе в выдаче лицензий и других разрешений на экспорт и (или) импорт оборонных изделий и услуг оборонного назначения, если иное не предусмотрено", - цитирует его ТАСС.

Дипломаты полагают, что затраты, вызванные этим решением, окажутся минимальными.

Комментируя вопрос об исключениях, в Госдепе уточнили, что они будут делаться после индивидуального рассмотрения конкретных заявок на экспорт в РФ для поддержания сотрудничества правительств РФ и США в космосе. Такое же исключение на коммерческие пуски будет действовать только до 1 сентября, а затем может быть продлено.

Помимо РФ, в список входят Афганистан, Гаити, Ирак, Ливан, Ливия, Сомали, Демократическая Республика Конго, Зимбабве, Кипр, Судан, Центрально-Африканская Республика, Эритрея и Южный Судан.

Соответствующее решение дипведомства вступает в силу завтра.