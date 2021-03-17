Армянским срочникам запретили свидания с родными и отпуска

В Армении из-за роста заболеваемости коронавирусом вводится запрет для военнослужащих-срочников на свидания с родными, увольнительные и отпуска, такое сообщение опубликовано на сайте Минобороны страны.

"Руководствуясь требованиями пункта 17 решения правительства Армении от 11 сентября 2020 года, запрещены визиты, увольнительные и отпуска военнослужащих срочной службы ВС Армении" - говорится в нем.

В некоторых случаях, согласно подпункту 2 части 6 статьи 28 закона "О воинской службе и статусе военнослужащего", может быть сделано исключение: речь идет о смерти члена семьи, а именно жены, ребенка, отца, матери, сестры, брата, дедушки, бабушки.

В министерстве добавили, что в Вооруженных силах РА реализуются санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия в связи с ростом заражений COVID-19.