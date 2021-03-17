Агдам. Фильм Гии Саралидзе

В конце февраля съемочная группа "Вестника Кавказа" побывала на освобожденных территориях Азербайджана - в Агдаме, Физули, Джебраиле и Зангилане, на иранской и армянской границе, зафиксировав масштабы разрушений, осуществленных оккупационными силами ВС Армении. "Вестник Кавказа" представляет первый фильм, снятый в этой поездке телерадиожурналистом Гией Саралидзе. "Карабахский конфликт - самый старый и самый непримиримый на постсоветском пространстве. В России о причинах, ходе и результатах войны знают лишь специалисты, да и их мнения порой диаметрально противоположны. Когда минувшей осенью началась Вторая Карабахская война, суждения журналистов, экспертов, комментаторов также основывались не на фактах и анализе, а на эмоциях и личных пристрастиях и этнической принадлежности", - говорит Саралидзе. По его словам, одной из самых неизвестных для широкой публики тем был вопрос с семью оккупированными Арменией районами Азербайджана: "На землях, которые никогда не входили в состав Нагорно-Карабахской автономно области и составляют более 20% территории Азербайджана почти 30 лет стояли армянские воска. О судьбе этих городов и сел было мало что известно, поэтому когда появись возможность посетить эти районы, наша съемочная группа отправилась в Азербайджан". Первым пунктом поездки был Агдамский район. Агдам, который оказался на линии разделения враждующих сторон, переводится как "белая крыша", но ни одной крыши в этом городе не осталось, как не осталось и самого города – только руины. С крыши мечети, в которой держали скот, хорошо видны развалины гостиницы, драмтеатра, музея хлеба, где хранилась пайка из блокадного Ленинграда. Весь город разворовали, здания растащили на стройматериалы. Пустуют и виноградные поля, и села. Мертвая земля, чреда развалин, ни одного целого дома, ни животных, ни людей - "Кавказская Хиросима".