Лидер лейбористов Грузии покинул переговоры между оппозицией и "Грузинской мечтой"

Руководитель оппозиционной партии "Лейбористская Грузия" Шалва Нателашвили демонстративно покинул переговоры для выхода из политического кризиса между властями и оппозицией в Тбилиси.

"Строительство дома начинается не с крыши, а с фундамента", - сказал Нателашвили, выразив недовольство тем, что ключевые вопросы - о внеочередных выборах и освобождении политзаключенных стоят в конце списка для обсуждения, сообщает "Спутник-Грузия".

Он также отметил, что тема судебной и избирательной реформ, которую предложил спецпредставитель Евросовета Кристиан Даниэльссон обсудить в первую очередь, должна рассматриваться после вопроса досрочных выборов.

