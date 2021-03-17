На футбольных стадионах в России запустили систему добровольной идентификации болельщиков

Российская премьер-лига (РПЛ) запустила систему паспортов болельщиков (Fan ID). Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте РПЛ.

Сервис будет работать в тестовом режиме в оставшихся турах чемпионата России по футболу сезона-2020/21.

"Это процесс добровольной регистрации и авторизации болельщиков, осуществляемый с помощью сервиса Премьер Pass. Система предлагает новые возможности при покупке билетов и посещении матчей РПЛ, включая специальные предложения от клубов. Наша цель - протестировать технологию взаимодействия лиги с клубами и сделать механизм идентификации максимально комфортным", - поведали в РПЛ.

Для паспорта болельщика будет создано мобильное приложение, в котором владелец сможет увидеть электронный билет, также туда будут приходить уведомления о начале продаж билетов и открытии входных групп, специальных предложениях от клубов. Зарегистрироваться в системе идентификации РПЛ можно будет в любое время в период проведения чемпионата в текущем сезоне.

Система добровольной идентификации "Премьер Pass" будет работать на 15 стадионах клубов РПЛ. Исключением является "Газпром Арена", которая временно не участвует в тестировании системы из-за подготовки стадиона к матчам Евро-2020.