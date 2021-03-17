Ильхам Алиев в Шуше: мы восстанавливаем историю (ФОТО)

Из-за действий оккупантов в Шуше не осталось ни одного здания, как исторического, так и современного, которое находилось бы в нормальном состоянии. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев накануне во время поездки в Шушу вместе с первой леди Мехрибан Алиевой и дочерью Лейлой Алиевой.

Он напомнил, что во время оккупации в Шуше жили всего примерно 2 тыс человек, в основном военнослужащие со своими семьями. В результате значительная часть домов оставалась незаселенной.

"Посмотрите, есть здесь хоть одно здание в нормальном состоянии? Армяне пытаются преподнести Шушу как армянский город. В то время как Шушу основал Панахали хан, и здесь всегда жили азербайджанцы. Хорошо, если это армянский город, то почему вы его не благоустроили? Привести такой красивый город, как Шуша, с живописной природой, в это состояние - вандализм. Они разрушили дома азербайджанцев и считали, что оккупация будет вечной. Мы положили конец оккупации", - подчеркнул глава государства.

Ильхам Алиев, Мехрибан Алиева и Лейла Алиева посетили ряд историко-архитектурных памятников и других объектов в Шуше, ознакомились с ходом их реконструкции, а также село Дашалты.

Так, они побывали в комплексе музея-мавзолея Моллы Панаха Вагифа, у руин дворца Панахали хана, на центральной площади у историко-архитектурного комплекса Каравансарай, у здания Шушинской государственной картинной галереи, в гостинице "Карабах", в Шушинском музее ковра, у корпуса бывшего санатория, где появится Парк-отель, около разрушенных реального училища и школы-интерната.

Ильхам Алиев подчеркнул, что на многих объектах в скором времени стартуют восстановительные работы. Планируется реконструировать, в частности, мавзолей Вагифа, надгробье на его могиле и бюст, восстановить мечети, родники, историко-архитектурный комплекс Каравансарай, здание Шушинской государственной картинной галереи, гостиницу "Карабах" и так далее.

"Мы восстанавливаем историю", - заявил президент, говоря о реконструкции мавзолея Вагифа.

Кроме того, будет решен вопрос с жилыми домами-"хрущевками", срок эксплуатации которых давно истек, заверил глава государства.