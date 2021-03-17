Неофициальный саммит тюркоязычных стран состоится в Туркестане в конце марта

Неофициальный саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ, Тюркский совет) пройдет в казахстанском Туркестане 31 марта, сообщает пресс-служба министерства иностранных дел Казахстана.

Мероприятие состоится по инициативе первого президента Казахстана - елбасы (лидера нации) Нурсултана Назарбаева.

Свое участие в форуме подтвердили все главы государств - членов ССТГ и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, которая является наблюдателем в данной организации.

Во внешнеполитическом ведомстве Казахстана также отметили, что по итогам саммита ожидается подписание декларации, объявляющей Туркестан духовной столицей тюркского мира, передает ТАСС.

Напомним, членами ССТГ в настоящее время являются Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Узбекистан и Турция.