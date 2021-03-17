Ставропольские огнеборцы потушили пожар в пятиэтажке в Михайловске

Ставропольским пожарным удалось оперативно потушить возгорание в многоквартирном пятиэтажном доме в Михайловске, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"В 15:46 пожар на площади 20 кв м был полностью ликвидирован", - рассказал сотрудник пресс-службы, передает "Интерфакс".

Напомним, пожар вспыхнул на третьем этаже здания в 13:05, спасатели эвакуировали из здания 40 человек, есть один пострадавший.