Еврокомиссия может одобрить производство российской вакцины "Спутник V"
Член Европейской комиссии, ответственный за внутренний рынок, Тьерри Бретон дал положительную оценку российской вакцине "Спутник V".
"Среди кандидатов числится "Спутник", это хорошая вакцина, потому как в России очень хорошие ученые", - сообщил он сегодня на брифинге в Брюсселе, передает "Интерфакс".
Бретон заявил, что рассчитывает на соглашение, не исключив возможности производства российской вакцины в странах ЕС несмотря на то, что значительная часть производственных мощностей в ЕС сейчас сильно загружена.
Вестник Кавказа
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