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Еврокомиссия может одобрить производство российской вакцины "Спутник V"

Еврокомиссия может одобрить производство российской вакцины &quot;Спутник V&quot;

Член Европейской комиссии, ответственный за внутренний рынок, Тьерри Бретон дал положительную оценку российской вакцине "Спутник V".

"Среди кандидатов числится "Спутник", это хорошая вакцина, потому как в России очень хорошие ученые", - сообщил он сегодня на брифинге в Брюсселе, передает "Интерфакс".

Бретон заявил, что рассчитывает на соглашение, не исключив возможности производства российской вакцины в странах ЕС несмотря на то, что значительная часть производственных мощностей в ЕС сейчас сильно загружена.

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Вестник Кавказа

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