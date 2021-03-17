Развалить, нельзя сохранить: Референдум 1991 года не мог спасти СССР?

На референдуме 17 марта 1991 года большинство граждан СССР проголосовали за сохранение единого государства. Можно ли было спасти великую страну, и почему мы не должны забывать об этом дне, разбирался "Вестника Кавказа".



Сегодня исторический день. Ровно три десятка лет назад советские граждане получили возможность решить судьбу страны. Из примерно 150 млн участвовавших в голосовании свыше 75% выступили за сохранение Советского Союза. Согласитесь, очень серьезная цифра.

Сейчас, когда ведутся споры о том, как и почему развалился СССР, этот референдум служит своеобразным вещдоком. Он доказывает, что государство рассыпалось явно не из-за того, что Советский Союз был "тюрьмой народов". Если бы это было так, то вряд ли большинство хотели бы его сохранить. Тогда спрашивается: почему результаты этого референдума были проигнорированы? Да и зачем его надо было проводить? Мог ли референдум остановить развал страны? Это вопросы, над которыми до сих пор ломают голову историки.

Некоторые из участников тех событий считают, что огромную империю в той форме, в которой она существовала, уже не мог спасти никакой референдум. Подтверждать или опровергать эту теорию нелегко, но очевидно то, что процесс развала СССР начался гораздо раньше, чем мартовский референдум.

Еще за пять лет до него в Алма-Ате произошли массовые беспорядки на национальной почве. За три года до референдума в Нагорном Карабахе прошли митинги с целью отделения от Азербайджанской ССР, положив вместе с изгнанием 4 тыс азербайджанцев из Кафана начало кровопролитной Карабахской войне и оккупации почти 20% азербайджанских земель. Другой межэтнический конфликт уже разгорался в Грузии, и в день референдума грузинские танки вошли в Цхинвал. 23 августа 1989 года жители Латвии, Эстонии и Литвы выстроились в живую цепь, осуждая пакт Молотова-Риббентропа, в результате которого они оказались в составе СССР. Кульминационным моментом развала СССР стал ввод танков и десанта в Латвию и Литву. В Риге в результате перестрелок с ОМОНом погибли 5 человек. Реагируя на эти события, в Москве на улицы вышли 800 тыс человек, поддержав требование прибалтийских республик отделиться от СССР. "Сегодня Литва, завтра Россия. Не допустим", "Свобода умрет вместе с нами" - кричали они.

Ко дню референдума ряд республик уже объявили о своей независимости. Страны Прибалтики вместе с Арменией, Молдавией и Грузией вообще отказались участвовать в голосовании. Дополнительный негатив создавали ухудшающаяся ситуация в экономике и борьба между сторонниками и противниками реформирования СССР. Эти факторы еще сильнее ослабляли центр, приближая всех к ужасному концу.

Политолог и бывший народный депутат СССР Сергей Станкевич уверен, что тот референдум не был о "сохранении СССР", а его реконструкции с учетом новых политических реалий.

"Здесь опять воспроизводится миф о том, что был какой-то "референдум о сохранении СССР". Не было и уже быть не могло такого референдума. 17 марта 1991 года был проведен референдум о том, хотят ли граждане СССР жить в "обновлённом Союзе", который предстояло создать тем, кто согласен. Замысел инициаторов (ЦК КПСС) был охранительным. Но и он трансформировался по мере продвижения к акту референдума.

Уже в январе 1991 года после силовых проб в Литве и Латвии выяснилось, что продавить все 15 республик голосовать на тему "сохранения" никакой возможности нет. Шесть республик заявили, что для них уже нет ни Союза, ни референдума о его сохранении", - сказал он в беседе с "Вестником Кавказа".

Когда у команды Горбачева возникла "правильная идея" - провести голосование за обновлённый Союз и собрать под знаменем обновленного Союза хотя бы девять республик – девять республик сказали "да, хотим" и тут же начали готовить Договор о новом союзе, напоминает Станкевич. Между Горбачевым и Борисом Ельциным состоялась договоренность, и второй согласился на референдум с условиями, что Россия включала в бюллетень референдума пункт об учреждении поста президента РФ.

Подписание договора об "обновленном союзе" должно было состояться 20 августа 1991 года, но грянул августовский путч (18-19 августа). Представители высшего руководства СССР во главе с вице-президентом Геннадием Янаевым сформировали Государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР (ГКЧП), отстранили президента Горбачева от власти и ввели в Москву танки. "ГКЧП стал выстрелом в голову СССР", - говорит Станкевич.

"Возможно, на примерах силовых акций в Баку, Вильнюсе и Риге была показана бесперспективность идеи "удерживать всех сразу любой ценой", и команда Горбачёва получила шанс продвинуть компромиссную "обновленческую" идею по договоренности с руководством России", - сказал историк.

Спустя 30 лет сложно сказать, можно ли было спасти империю. Но одно мы знаем точно. Как говорит президент России Владимир Путин, развал СССР – "крупнейшая геополитическая катастрофа XX века". Он ослабил выстраиваемые десятилетиями экономические связи. Производственные цепочки были прерваны, из-за чего закрылись многие заводы, оставив без работы сотни тысяч людей. Появление границ создало барьер в общении между вчерашними соседями. В одну ночь свыше 20 млн русских оказались за границей, став самой разделенной нацией в мире и обретая статус "неграждан" в Прибалтике. Распределение по "национальным квартирам" также усугубило межэтнические противоречия и создало территориальные конфликты (Южная Осетия, Абхазия, Приднестровье, Нагорный Карабах), большинство из которых невозможно решить и по сей день.

В составе мощного государства все эти 15 республик были большой силой, с которой считались. Распавшись, они стали свободнее, но слабее и беднее. Бывшие республики стали частью геополитических проектов иных игроков. Молдавией и Украиной занялся ЕС, Грузией – США, а в Среднюю Азию начал заходить Китай. Ничего удивительного в этом нет: свято место пусто не бывает. Сама же Россия начала сдавать позиции в мире, сворачивая экономическое и военное присутствие не только в Латинской Америке, Африке и Азии, но и в СНГ.

Наверно, многие понимают, что вернуть СССР уже невозможно. Нужно идти дальше, изучать причины, которые привели к его развалу. Зачем? Чтобы сохранить Россию и укреплять связи с братскими республиками, строить новый Евразийский союз на более прочном политическом, экономическом и социальном фундаменте.