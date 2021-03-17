США введут торговые санкции против России в связи с ситуацией с Навальным

Министерство торговли США собирается расширить экспортные ограничения в отношении России в связи с ситуацией с оппозиционером Алексеем Навальным. Об этом говорится в сообщении, опубликованном сегодня на сайте ведомства.

"Министерство торговли США расширит ограничения на экспорт в Россию в связи с отравлением химическим оружием", - сказано в заявлении.

Новые торговые ограничения в отношении России вступят в силу в четверг, 18 марта.

В связи с новыми рестрикциями с завтрашнего дня при рассмотрении заявок на экспортные лицензии для предметов, которые находятся под контролем из соображений нацбезопасности, будет действовать "презумпция отказа", за исключением экспорта продукции, касающейся гражданской авиации и государственных космических полетов. До 1 сентября текущего года также будут действовать исключения по коммерческим космическим запускам.

Кроме инцидента с Навальным, в сообщении американского ведомства упоминается также предполагаемое отравление в марте 2018 года в Солсбери (Великобритания) бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

Напомним, 20 августа 2020 года Алексей Навальный был госпитализирован в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. Позднее его доставили самолетом в частную клинику Charite в Берлине. В общей сложности Навальный провел в Charite 32 дня, из них 24 дня в реанимации. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что его отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок".

17 января Алексей Навальный был задержан в аэропорту "Шереметьево" после возвращения в Россию из Германии, где в течение почти пяти месяцев проходил лечение и реабилитацию после отравления. 2 февраля Симоновский суд Москвы в ходе выездного заседания в Мосгорсуде заменил условный срок Навальному по делу "Ив Роше" на реальный. Он проведет в колонии 2 года и 8 месяцев с учетом года, проведенного под домашним арестом во время предварительного следствия по делу "Ив Роше".