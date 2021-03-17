Старополье украсят 37 муралов

Здания Ставропольского края украсят 37 масштабных граффити. Акция пройдет в рамках фестиваля "Культурный код".

По словам главы региона Владимира Владимирова, работы известных художников, в том числе мастеров из-за рубежа, украсят стены многоэтажных домов в поселке Солнечнодольск.

"Наша задача – подготовиться к фестивалю и провести его так, чтобы он оставил самые яркие впечатления. Чтобы Солнечнодольск стал точкой притяжения для жителей и гостей края", - сказал он.

Цель проведения мероприятия – развитие туристической отрасли края и решение задач благоустройства в муниципальном образовании.